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Раки, пойманные в дельте Волги. Фото КаспНИРХ

Небрежность почты оставила предпринимателя без квот

Два арбитражных суда признали законность отказа Росрыболовства в перезакреплении квот пользователю. Изначально заявка не дошла до ведомства по вине почтовой службы.

Девятый апелляционный арбитражный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы в хозяйственном споре главы крестьянско-фермерского хозяйства Руслана Хабибуллина и Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из материалов дела, в 2017 г. Руслан Хабибуллин выкупил на аукционе доли квот на добычу раков, воблы и судака в Каспийском море (общая стоимость лотов превысила 2,4 млн рублей). В апреле 2018 г. предприниматель простым почтовым отправлением послал из Астрахани в Москву, в Федеральное агентство по рыболовству, заявку о перезакреплении квот на 15 лет. Как установлено в суде, заявка не была направлена адресату по вине работников почтовой службы и вернулась обратно Руслану Хабибуллину. Он обратился в ФАР лично, но получил отказ в перезакреплении в связи с истечением срока приема заявок. Пользователь пытался оспорить этот отказ в арбитражных судах.

Однако суды первой и апелляционной инстанций подтвердили законность отказа. По мнению суда, пользователь «применив должную степень заботливости и осмотрительности, должен был обеспечить контроль за своевременным поступлением заявки в Росрыболовство». Не обеспечив «должный контроль за поступлением заинтересованному лицу направленной заявки в установленный срок», заявитель несет риск неблагоприятных последствий, сказано в решении апелляционной инстанции.

Fishnews
НазадМетки: москваросрыболовство
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