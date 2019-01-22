22 января 2019 года

Рыболовы вновь померяются сноровкой на Сахалине

Седьмые открытые соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед» состоятся 23 февраля. Место прежнее – устье реки Найбы в Долинском районе.

Принять участие в состязаниях может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на специальном сайте. Как сообщили Fishnews в агентстве по рыболовству Сахалинской области, обладатели самых больших по весу трофеев получат ценные призы: лодку, лодочный мотор и лодку с мотором.

Регистрация участников на месте продлится с 9:00 до 10:00. С 10:00 до 12:00 пройдут командные соревнования по ловле, с 12:00 до 14:00 – командный зачет. На 15:00 запланировано награждение победителей.

Fishnews