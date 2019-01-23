23 января 2019 года

Рыбоводы Египта и Туниса поделятся наработками

Египет и Тунис заключили соглашение об обмене опытом в области морского рыбного промысла и аквакультуры на 2019-2020 гг. Минсельхозы двух стран рассчитывают добиться интеграции технологий в рыбоводстве на основе имеющегося потенциала.

О подписании соглашения рассказала заместитель министра сельского хозяйства Египта по вопросам животноводства, рыболовства и птицеводства Мона Мехрез (Mona Mahrez) на встрече Египетско-тунисского технического комитета по морскому рыболовству.

Как пишет информагентство Ahram, специалисты двух стран обсуждали вопросы развития двустороннего сотрудничества в области аквакультуры, выращивания рыбы в садках, рыболовства, в том числе морского. Также темами встречи стали результаты научных исследований и объединение позиций на региональных и международных форумах, посвященных рыбному хозяйству.

На встрече замминистра призвала египетских и тунисских инвесторов к созданию совместных проектов в области рыболовства и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Мона Мехрез заявила, что Египет готов поделиться с Тунисом своим опытом по пресноводной аквакультуре. В свою очередь, республика рассчитывает перенять тунисские наработки в области выращивания рыбы в плавающих садках.

Fishnews