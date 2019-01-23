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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Росрыболовство собирается внести изменения в механизм инвестквот

Программа инвестиционных квот успешно реализуется, но есть еще ряд вопросов, которые нуждаются в наладке, рассказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Программа идет очень хорошо с точки зрения и объемов инвестиций, и заявленных проектов, особенно по судам. Мы видим, что предприятия действительно собираются строить современные суда с перерабатывающими мощностями. После окончания программы, думаю, российский рыбопромысловый флот станет одним лучших в мире», - оценил реализацию программы инвестквот в интервью Fishnews замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом он отметил, что «существует еще ряд вопросов, которые требуют дальнейшей наладки в части нашей внутренней работы, работы комиссии Минпромторга и большой, общей комиссии». «Потому что понятно, что жизнь идет, и предприятия хотят частично изменить проекты, их модернизировать. Есть вопросы, связанные с изменениями земельных площадок ввиду определенных особенностей. Здесь, нам кажется, надо дать полномочия комиссии по возможности рассмотрения таких вопросов», - рассказал глава федерального агентства.

Кроме того, добавил он, остаются вопросы непосредственно к приемке-сдаче береговых перерабатывающих заводов. «Как мы предупреждали, поскольку четких критериев там быть не может, есть опасения, что вместо заявленных целей мы получим заводы, которые не в полной мере отвечают требованиям к инвестиционным проектам. Поэтому в 2019 году мы планируем вносить изменения в правовую базу по инвестиционным квотам именно по этим направлениям», - сообщили собеседник Fishnews.

У комиссии, которая будет принимать заводы, должны быть четко регламентированные полномочия, подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства.

«При этом у Росрыболовства есть соглашение, в котором все четко прописано. Мы определим путь, по которому компании, которые будут пытаться использовать инвестквоты, при этом не реализовав свои инвестиционные проекты в том виде, в каком они их заявляли, не будут допущены непосредственно до выделения квот на вылов», - рассказал Илья Шестаков.

Fishnews
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