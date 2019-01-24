24 января 2019 года

Полномочия по рыбе в Хабаровском крае переходят в минсельхоз

Глава Хабаровского края Сергей Фургал решил преобразовать систему управления рыбного хозяйства в регионе. Полномочия по вопросам рыбной отрасли решено передать в ведение министерства сельского хозяйства.

Распоряжение губернатора Хабаровского края предусматривает передачу из министерства природных ресурсов в министерство сельского хозяйства штатной численности и полномочий по развитию рыбной промышленности, охране и использованию водных биоресурсов.

Сейчас идет реорганизация, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края. Комитет рыбного хозяйства региона, ранее входивший в структуру министерства природных ресурсов, теперь будет относиться к минсельхозу. Напомним, что это ведомство возглавляет заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства края.

Fishnews