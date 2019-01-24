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Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов

Что готовит новое Vladivostok Boat Show

В столице Приморья началась подготовка к ежегодной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show. В этом году мероприятие пройдет с 17 по 19 мая и традиционно откроет яхтенный сезон на Дальнем Востоке.

Участниками Vladivostok Boat Show-2019 по традиции станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов России, а также иных стран АТР. Статусное событие считают одной из визитных карточек столицы Дальнего Востока.

Как рассказали Fishnews организаторы, в программе – демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники. А также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные мероприятия.

Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов». Бесплатный билет можно получить, заполнив регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show ежегодно открывает яхтенный сезон на Дальнем Востоке. В прошлом году участниками стали более 50 компаний из России и других стран АТР. За три дня выставку посетило примерно 7 тыс. человек.

Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов
  • Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов
  • Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов
  • Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов
  • Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов
  • Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов
  • Vladivostok Boat Show-2018. Фото организаторов
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