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Добыча лосося в Камчатском крае

Горбуша обещает наплыв на Западную Камчатку

Есть все предпосылки к хорошим подходам горбуши не только на восточное, но и на западное побережье Камчатки в путину-2019, отмечают специалисты. Такой прогноз называют беспрецедентным.

На первом в этом году заседании ученый совет Камчатского филиала ВНИРО обсудил материалы прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей в крае на 2019 г.

В обсуждении материалов приняли участие их авторы, представители регионального министерства рыбного хозяйства, Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, рыбацкой общественности.

Заместитель директора КамчатНИРО по научной работе, доктор биологических наук Александр Бугаев отметил, что основной вылов горбуши, как обычно в нечетный год, ожидается на восточном побережье. Однако на западе, по предварительным данным, также предполагаются высокие подходы этого вида лососей, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

«В последние годы в генерации горбуши, подходящей к побережьям Камчатки, прослеживается тренд выхода неурожайных поколений на уровень урожайных лет. В прошлом году мы это видели на северо-востоке, когда вылов превысил 100 тыс. тонн. В 2019 году есть все предпосылки ожидать хорошие подходы горбуши на западном побережье. Во-первых, об этом свидетельствуют многоуровневые оценки математического моделирования прогнозов мощности возвратов горбуши Западной Камчатки в текущем году. Во-вторых, в реках Западной Камчатки был отмечен самый высокий уровень ската молоди горбуши за последние 36 лет. В-третьих, имеющиеся количественные оценки и результаты генетической идентификации молоди горбуши, основанные на данных учетной траловой съемки в бассейне Охотского моря в октябре-ноябре 2018 года, также показывают высокий уровень потенциальных возвратов производителей ранее неурожайного поколения нечетных лет воспроизводства к западному побережью Камчатки в 2019 году», – рассказал Александр Бугаев.

При этом, добавил он, в КамчатНИРО понимают, что подобный прогноз подходов горбуши неурожайной линии лет к побережью Западной Камчатки беспрецедентный, начиная с 1983 г., когда произошла последняя смена доминантных поколений вида в регионе. Поэтому есть определенные опасения, связанные со слабой информативной базой о выживаемости горбуши во время зимнего океанического нагула в субарктической зоне северной части Тихого океана.

Нерестовые подходы кеты и кижуча к обоим побережьям Камчатки в 2019 г. ожидаются на относительно высоком уровне.

Уровень запасов нерки Западной Камчатки, в частности стада реки Озерной, стабильно высок. Прогнозируется некоторое снижение величины запаса нерки реки Камчатки (на востоке края) относительно двух предыдущих лет. Но в целом прогнозируемый вылов в этом водном объекте близок к среднемноголетнему уровню 2000-х гг. По чавыче реки Камчатки ожидается некоторое снижение уровня подходов.

Материалы, обосновывающие объемы рекомендованного вылова тихоокеанских лососей, были единогласно одобрены ученым советом КамчатНИРО и направлены во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Fishnews
НазадМетки: камчаткакижучросрыболовство
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