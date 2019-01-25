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Ход лосося на Чукотке. Фото пресс-службы ТИНРО

Чукотке прогнозируют горбушовый сюрприз

В путину-2019 вылов горбуши в Чукотском автономном округе может быть увеличен в 5 раз, отмечают ученые. Доминантное поколение у этого лосося воспроизводится в нечетные годы, наблюдается рост численности подходов.

Сколько наловили

О результатах мониторинга лососей Чукотского автономного округа в 2018 г. рассказали сотрудники лаборатории по изучению проходных и пресноводных рыб ЧукотНИО.

Заведующая лабораторией Елена Голубь напомнила, что к вылову было рекомендовано 3440 тонн анадырской кеты, в ходе путины лимит увеличили до 3832,3 тонны. Объем кеты, добытой всеми пользователями (за исключением КМНС) составил около 2,6 тыс. тонн. Это рекордный показатель добычи анадырской кеты за всю историю существования института, даже без учета вылова коренными малочисленными народами, отметили в ТИНРО.

А вот уловы нерки в прошлом году были средними – добыто чуть более 220 тонн. Это 45,3% от рекомендуемого вылова без учета добычи КМНС. Ученые обратили внимание, что в Мейныпильгынской озерно-речной системе (где добыто свыше 90% чукотской нерки) вылов не отражал численности лосося: подход более чем вдвое превысил среднемноголетний уровень.

Горбуши к вылову рекомендовали 300 тонн, из этого объема освоено около 44 тонн (без учета «традиционного» вылова). В Мейныпильгынской ОРС горбуши было необычно много для рецессивных поколений, отметили в институте.

Всего без учета вылова для нужд коренных народов в округе добыто 2930 тонн тихоокеанских лососей и гольцов, или более 56% от рекомендованного объема, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО. Пока это предварительный результат, его уточнят после предоставления данных об освоении лимитов представителями коренных народов.

Из прилова – в лидеры путины

На 2019 г. предлагается к освоению больший объем, чем в прошлом году. Увеличение прогнозируется в основном за счет горбуши, вылов которой по сравнению с 2018 г. может быть увеличен в 5 раз. Это связано с тем, что более многочисленное, доминантное, поколение у горбуши Чукотки воспроизводится в нечетные годы и наблюдается рост численности подходов. Кроме того, в регионе появились новые пользователи. Поэтому этот вид лососей, ранее добываемый только в качестве приловов при добыче кеты и нерки, может стать более важным объектом промысла.

Fishnews
НазадМетки: лосось
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