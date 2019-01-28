28 января 2019 года

Россия и Марокко подтвердили курс на сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал с рабочим визитом в Марокко. Стороны решили углублять стратегическое партнерство.

В Рабате Сергея Лаврова принял король Марокко Мухаммед VI. Глава российского МИД также провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Насером Буритой.

Как рассказал журналистам Сергей Лавров, стороны отметили прогресс на направлениях торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

«Условились и далее нацеливать все наши ведомства на углубление стратегического партнерства, потому что Россия и Марокко хотят, чтобы этот термин не оставался только на бумаге, а воплощался в практические дела», – сообщил министр.

Стороны дали положительную оценку совместной работе по различным направлениям в соответствии с принципами, заложенными в Декларации о стратегическом партнерстве 2002 г. и Заявлении об углубленном стратегическом партнерстве 2016 г., рассказали Fishnews в пресс-службе МИД.

В декларации 2002 г. Россия и Марокко заявили о решимости развивать двустороннее экономическое, торговое и финансовое партнерство. В том числе – укреплять сотрудничество в такой традиционной сфере взаимодействия, как морское рыболовство.

Новой вехой в развитии отношений между странами был назван визит Мухаммеда VI в Россию в марте 2016 г. Государства тогда вновь подтвердили желание наращивать двусторонние отношения через реализацию совместных проектов в рыболовстве. В этой сфере они решили создавать совместные предприятия, а также готовить специалистов в профильных учреждениях.

Принципы сотрудничества установлены межправительственным соглашением от 15 марта 2016 г. Договор предусматривает выделение России квот на вылов пелагических видов рыб в зоне Марокко.

Fishnews