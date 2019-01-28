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Молодые ученые и старшее поколение обсудили лотосовую проблему кубанских лиманов. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Лиманы Кубани хотят спасти от лотоса

Воспроизводству рыб в лиманах Краснодарского края мешает бурное развитие лотоса. Разработать решение этой проблемы предложили молодым ученым АзНИИРХ.

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО (АзНИИРХ) прошла тематическая встреча молодых ученых и членов консультационного совета, в который входят сотрудники с многолетним научным стажем.

Старший научный сотрудник совета Татьяна Попова рассказала о работе лиманной лаборатории, а также о важном воспроизводственном значении кубанских лиманов и проблемах, которые стоят перед этими уникальными водоемами.

Ученая объяснила, почему в заливах снижается рыбопродуктивность и общее количество рыбы. К этому приводит, в частности, повышение солености воды и зарастание водоемов.

Например, как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, серьезную проблему для кубанских лиманов представляет бурное развитие лотоса. Он негативно влияет на гидрологическое состояние водоема и воспроизводство рыб. Вопрос о способах борьбы с засильем этого растения вызвал активную дискуссию. Молодые ученые обсуждали различные варианты - как уменьшить акватории, занятые этим красивым, но вредным для рыбы растением.

«Исследования на эту тему вполне могли бы стать темой диссертационной работы», — подвел итог встречи председатель совета молодых ученых, научный сотрудник лаборатории ихтиопатологии Евгений Бортников.

Fishnews

  • Молодые ученые и старшее поколение обсудили лотосовую проблему кубанских лиманов. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Старший научный сотрудник консультационного совета Татьяна ПОПОВА. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Молодые ученые и старшее поколение обсудили лотосовую проблему кубанских лиманов. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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