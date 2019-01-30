30 января 2019 года

Россия готова помочь Западной Африке в обучении рыбаков

Сьерра-Леоне и Россия планируют предпринять дополнительные шаги для реализации перспективных проектов в области рыболовства. В частности, наша страна может помочь африканской республике в подготовке кадров.

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Сьерра-Леоне Али Каббой в Москве. На пресс-конференции по итогам встречи глава российского МИД напомнил, что в 2018 г. в республике состоялись президентские выборы. В этой связи визит представителя африканской страны рассматривают как подтверждение настроя на обеспечение преемственности при новом руководстве государства, на продолжение и расширение взаимовыгодного сотрудничества, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Сергей Лавров подчеркнул, что интерес – обоюдный. «Прежде всего, это касается торгово-экономической и гуманитарной составляющих наших связей. Договорились предпринять дополнительные шаги для выхода на реализацию перспективных проектов в таких областях, как горнорудная промышленность, энергетика, рыболовство», - рассказал министр.

Было запланировано, что Али Кабба посетит российские Федеральное агентство по рыболовству, Министерство промышленности и торговли и Министерство здравоохранения.

«Говорили и о важности повышения качества нашего сотрудничества в сфере рыболовства, - обратил внимание Сергей Лавров. - В Фритауне есть соответствующий институт, есть возможности оказать содействие в организации учебного процесса и повышении квалификации специалистов».

Fishnews