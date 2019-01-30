30 января 2019 года

Бизнесу облегчают проверки

Правительство дополнило список информации, которую контролеры могут получать у коллег, без запроса этих сведений у предпринимателей. Предполагается, что это поможет снизить давление на бизнес.

Изменения внесены в перечень документов и (или) информации, утвержденный распоряжением правительства от 19 апреля 2016 г. № 724. Это список информации, которую контрольно-надзорные органы могут получать при организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без запроса таких данных у проверяемых.

В перечень включено еще 48 позиций. «Это документы и сведения, находящиеся в распоряжении 26 федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минфина, Минпромторга, МВД, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства, Рособрнадзора», – рассказали в пресс-службе правительства.

В частности, как сообщает корреспондент Fishnews, в список включили сведения о вылове водных биоресурсов из Государственного рыбохозяйственного реестра, сведения из разрешений на ввоз и вывоз из РФ, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения.

Изменения внесены распоряжением правительства от 19 января 2019 г. № 35.

Fishnews