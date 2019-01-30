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Браконьерское судно STS-50. Фото пресс-службы Министерства морских дел и рыболовства Республики Индонезия

В Индонезии предложили меру против судов-«призраков»

Министр морских дел и рыболовства Республики Индонезия Суси Пуджиастути считает необходимым приравнять ННН-промысел к транснациональной организованной преступности. Таким образом предполагается решить проблему судов-«призраков».

Хозяев судов-«призраков» в Индонезии чрезвычайно сложно найти и привлечь к ответственности за браконьерство, пишет портал Business Human Rights. Так, в апреле 2018 г. власти республики задержали судно STS-50 с 30 км нелегальных жаберных сетей. Браконьерская шхуна, ходившая под флагами 8 различных стран, известна также как Sea Breeze, Andrey Dolgov, STD No. 2, Aida. Реальных владельцев определить не удалось. В итоге индонезийскому суду пришлось наказать за браконьерство российского капитана судна, наложив на него штраф в 14 тыс. долларов.

По словам министра морских дел и рыболовства республики Суси Пуджиастути, «суда-призраки» являются одной из главных проблем борцов с незаконным промыслом. Она отметила, что такие нарушения совершают и индонезийские компании, реальные владельцы которых любыми способами пытаются скрыть свои имена. Поэтому, по словам министра, зачастую ответственность за браконьерство несут вовсе не истинные виновники.

Суси Пуджиастути призвала международное сообщество подвести ННН-промысел под действие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (известной также как Палермская конвенция). Под ее действие подпадают такие преступления, как торговля людьми, нелегальный ввоз мигрантов и оборот оружия, сообщает корреспондент Fishnews.

Без формального признания транснациональной природы морского браконьерства оно может преследоваться только в национальных юрисдикциях либо по линии Интерпола. Международное признание нелегального промысла как организованной преступности поможет выявить истинных бенефициариев браконьерского бизнеса, пишет издание Asia Times. А владельцев судов можно будет, к примеру, экстрадировать, считает Суси Пуджиастути.

Отметим, что министр известна как жесткий и последовательный борец с ННН-промыслом. По ее инициативе и распоряжению в Индонезии затоплены сотни судов, задержанных за браконьерство в водах республики.

Fishnews

  • Браконьерское судно STS-50. Фото пресс-службы Министерства морских дел и рыболовства Республики Индонезия
  • Министр морских дел и рыболовства Индонезии Суси ПУДЖИАСТУТИ. Фото пресс-службы правительства республики
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