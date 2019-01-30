30 января 2019 года

Путассу распределили между предприятиями

Росрыболовство опубликовало приказ о распределении по пользователям объема части общего допустимого улова в районе регулирования смешанной российско-норвежской комиссии.

Приказом от 28 января 2019 г. № 22 Росрыболовство распределило объем части ОДУ, утвержденный применительно к международной квоте, в районе регулирования СРНК между пользователями на 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, между 20 заявителями разделили объем добычи путассу. В документе отмечено, что решение принято в соответствии с протоколом 48-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

«Рыболовство осуществляется в экономической зоне Норвегии, рыболовной зоне вокруг острова Ян-Майен, а также в районе регулирования НЕАФК», – говорится в приказе.

Fishnews

