30 января 2019 года

Водохранилища Ростовской области задействуют для рыбоводства

В Ростовской области на торги выставили семь рыбоводных участков для пастбищной аквакультуры. Эти РВУ расположены на водохранилищах, озере и реке, заявки можно подавать до 6 марта.

Аукцион проведет Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства 19 марта в Ростове-на-Дону.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пользователям предлагают участки в Багаевском, Сальском, Зимниковском, Песчанокопском, Зерноградском, Мясниковском районах. Площадь этих РВУ – от 11 до 18,85 га, начальные цены лотов – от 88 тыс. до 150,8 тыс. рублей.

С победителями заключат договоры пользования на 25 лет.

Fishnews