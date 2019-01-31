31 января 2019 года

Рыба Дальнего Востока «полюбила» рельсы

На Дальневосточной железной дороге отметили позитивный тренд в перевозках рыбы. Так, в октябре было отправлено 61,3 тыс. тонн (+1% к показателю октября 2017 г.), в ноябре – 58,6 тыс. тонн (+50%), в декабре – 67,5 тыс. тонн (+3%).

По итогам 2018 г. со станций Дальневосточной железной дороги отправили почти 582 тыс. тонн тихоокеанской рыбы (на 3% меньше, чем в предыдущем году). В вагонах-термосах и рефсекциях перевезли более 238,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в контейнерах – 343,6 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе ДВЖД.

По технологии «Грузовой экспресс» за год отправили 123 ускоренных рефрижераторных поезда с тихоокеанскими рыбой и морепродуктами общим весом более 231,6 тыс. тонн.

Основные направления поставок – Москва, Екатеринбург и Новосибирск.

Fishnews