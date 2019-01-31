31 января 2019 года

Российские рыбаки завершают январь без прибавки

К 30 января отечественные компании освоили более 308 тыс. тонн водных биоресурсов – на 7,8% ниже уровня прошлого года. Несмотря на нестабильную погоду в основных районах промысла, темпы вылова растут, отметили в Росрыболовстве.

В Дальневосточном бассейне рыбопромышленники добыли 244 тыс. тонн ВБР – на 4,6% ниже уровня 2018 г. Объем вылова трески увеличился на 15% – до 9,3 тыс. тонн. Минтая поймали 184,4 тыс. тонн – на 2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Рыбаки Северного бассейна освоили 25,2 тыс. тонн, что на 18% меньше показателя на отчетную дату 2018 г. Уловы трески составили 19,7 тыс. тонн – на 1,5% ниже прошлогоднего уровня.

В Западном бассейне вылов достиг 7 тыс. тонн – на 30% меньше, чем на отчетную дату 2018 г. Шпрота добыто 4,8 тыс. тонн (-28% по сравнению с результатом на 30 января 2018 г.), балтийской сельди – 2,2 тыс. тонн (-30%).

В Азово-Черноморском бассейне российские суда освоили 4,6 тыс. тонн, это на 53% ниже уровня 2018 г. При этом основные объемы вылова приходятся на хамсу.

В Волжско-Каспийском бассейне промысел еще не начался.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот освоил 26,1 тыс. тонн, что на 3% меньше показателя на отчетную дату прошлого года. Объем добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 1,1 тыс. тонн, на 37% превысив уровень 2018 г.

Fishnews