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Краб-стригун опилио – один из самых значимых объектов промысла

Наука оценила перспективы крабов-стригунов на Дальнем Востоке

Специалисты рассказали о возможностях промысла крабов-стригунов на Дальневосточном бассейне. Главный объект лова – опилио – показывает рост запасов. Ученые также оптимистично смотрят на возможность отмены запрета промысла бэрди в Охотском море.

Путинный прогноз «Крабы-стригуны – 2019» рассмотрели на расширенном заседании Ученого совета ТИНРО. В мероприятии участвовали представители администрации Приморья, рыбной промышленности, Приморского теруправления Росрыболовства и других ведомств.

В 2019 г. рекомендуется освоить примерно 50,4 тыс. тонн крабов-стригунов. Это 31,9 тыс. тонн опилио, 9,7 тыс. тонн ангулятуса, 8,2 тыс. тонн красного, 1,3 тыс. тонн бэрди. Общий объем допустимого вылова уступает прошлогоднему на 1,5 тыс. тонн – это незначительное снижение, отметили специалисты.

В прошлом году ОДУ всех крабов-стригунов был освоен на 74,4%. Наиболее востребованным остается краб-стригун опилио (97,1%), наименьшая доля освоения у ангулятуса – 66%, рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Опилио на подъеме

С 2013 г. в целом по Дальневосточному бассейну запасы краба-стригуна опилио растут, в отдельных районах хоть и отмечались колебания численности, но общий тренд остается положительным. На 2019 г. к вылову рекомендуется на 1,9 тыс. тонн больше показателя предыдущего года – в основном за счет увеличения допустимого улова в Северо-Охотоморской подзоне. В Приморье, на Восточном и Западном Сахалине общий допустимый улов практически не изменился, для Западно-Беринговоморской зоны ОДУ снизился примерно на 1 тыс. тонн.

Бэрди дали передышку

Наиболее значительное снижение наблюдается у краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне. В отличие от других видов крабов-стригунов, этот объект больше подвержен естественным флюктуациям, его численность увеличилась в 2014 – 2016 г., после чего началось стремительное снижение запаса. В настоящее время численность и промзапас находятся на низком уровне, поэтому промысел бэрди в Охотском море закрыт. Однако ученые считают, что запрет является временным, поскольку численность пополнения (младшевозрастных групп) увеличилась в 2 раза.

Рекомендуемый к вылову на 2019 г. объем – 1,3 тыс. тонн, рыбаки смогут освоить его в Западно-Беринговоморской зоне, Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах.

А что с глубоководными?

Квота красного краба-стригуна (японикуса) в прошлом году была освоена на 75%. Проведенные в 2018 г. специалистами ТИНРО работы показали, что запасы этого глубоководного краба в подзоне Приморье находятся в хорошем состоянии. Это подтверждают данные мониторинга и промстатистики. В результате ОДУ на 2019 г. был увеличен до 9,4 тыс. тонн.

Запасы другого глубоководного краба-стригуна – ангулятуса – сосредоточены в Охотском море, преимущественно в Восточно-Сахалинской подзоне. После проведенных в 2017 г. работ было рекомендовано снизить ОДУ на 500 тонн, в целом на текущий год на Дальнем Востоке можно будет выловить около 10 тыс. тонн ангулятуса.

Ученые выразили благодарность Ассоциации добытчиков крабов и РК «Восток-1» за сотрудничество и размещение научных наблюдателей на судах-краболовах.

Путинный прогноз будут делать по всем крабам

В следующем году предполагается, что путинный прогноз будет готовиться уже по всем видам промысловых крабов, а не только по стригунам. Рекомендации к промыслу и обоснование прогнозов допустимых уловов по наиболее востребованным и ценным крабам – камчатскому, синему и волосатому – также ежегодно разрабатываются учеными, но есть целесообразность представлять единый путинный прогноз, отметили специалисты.

В путинном прогнозе также содержится информация о предполагаемой синоптической и океанологической обстановке в районах промысла, нормативно-правовой базе регулирования промысла, таможенной статистике импорта и экспорта крабов.

Fishnews
НазадМетки: ОДУдальний востоккрабросрыболовствосахалин
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