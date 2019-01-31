31 января 2019 года

Гребешковых браконьеров скрутили на Сахалине

Сахалинские пограничники пресекли деятельность группы, незаконно добывавшей морского гребешка. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценивается примерно в 500 тыс. рублей.

Граждане использовали водолазное снаряжение и маломерное плавсредство с руль-мотором, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области. Незаконный промысел вели у побережья залива Анива в 15 км южнее села Новиково Корсаковского района. Орудия лова и мускул очищенного гребешка изъяты.

В отношении задержанных проводится проверка по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Кроме того, двое граждан привлечены к административной ответственности за нарушение порядка осуществления деятельности в территориальном море РФ.

Fishnews