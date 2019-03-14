14 марта 2019 года

В Охотском море экстренно эвакуировали рыбака

На промысле в Охотском море один из членов экипажа рыбодобывающего судна получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшего экстренно эвакуировали с судна и доставили в больницу Петропавловска-Камчатского.

На Камчатке сотрудники поисково-спасательного отряда совместно с врачами территориального Центра медицины катастроф и экипажем вертолета авиакомпании «Витязь-Аэро» выполнили санитарный рейс в Охотское море.

На одном из рыболовных судов (порт приписки Находка) член экипажа получил тяжелую травму и нуждался в экстренной медицинской помощи, оказать которую на месте не было возможности.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального управления МЧС, спасатели подняли пострадавшего на борт воздушного судна. Медики оказали мужчине профессиональную помощь.

После прибытия вертолета в аэропорт Петропавловска-Камчатского рыбак был экстренно госпитализирован в больницу. Там ему поставили диагноз «Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма».

Fishnews