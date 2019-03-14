14 марта 2019 года

Колымские тюлени стали деликатесом

В Магадане начали делать колбасу из тюленей. В дальнейшем предприятие планирует перейти на безотходное производство – изготавливать из морзверя жир, паштеты, тушенку, субпродукты для фармакологии, заготавливать шкуры.

Компания получила разрешение на промысел тюленей в 2017 г. и уже добыла 137 животных. Готовая продукция прошла все необходимые исследования, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

По оценкам областных специалистов рыбного хозяйства, у предприятия не возникнет проблем с сырьем для производства колбасы и других продуктов из тюленей. Сейчас в акваториях Дальнего Востока насчитывается до 50 тыс. этих морских животных, отметили в пресс-службе.

Для развития нового производства компании необходимы инвестиции в размере около 100 млн рублей. Власти Магаданской области заявили о готовности выступить гарантом на получение кредитов для продвижения новой колымской продукции.

Fishnews