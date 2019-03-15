15 марта 2019 года

Перевалкой рыбы через Приморье заинтересовались иностранцы

Южнокорейская компания выразила интерес к строительству в Приморском крае рыбного терминала мощностью до 30 тыс. тонн. Проект рассмотрели в администрации региона.

Компания «Дэлим» из Республики Корея рассматривает возможность инвестирования в строительство морозильного склада с комплексом мелкооптовой продажи в Приморье. Реализацию идеи врио вице-губернатора Гагик Захарян обсудил с представителями компании, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

По словам директора московского филиала «Дэлим Индастриал» Со Ен Хуна, предполагаемая площадь комплекса – до 10 га, объем хранения рыбной продукции – до 30 тыс. тонн. Наиболее выгодное место реализации проекта – Владивосток, однако компания готова рассмотреть и другие варианты, говорится в сообщении администрации.

Fishnews