15 марта 2019 года

Гонки по реке завершились штрафами

Четверо автолюбителей-экстремалов оштрафованы за игнорирование режима водоохраной зоны. О правонарушении стало известно из видеосюжета о покорении бездорожья, который сняли и выложили в сеть сами виновники.

Сотрудники Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры обнаружили в интернете ролик, снятый группой туристов в сентябре прошлого года. На видео авторы пересекли на внедорожниках реку Атыш в Иглинском районе, а также устроили стоянку в водоохранной зоне этой реки, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры республики.

Специалисты надзорного ведомства усмотрели в действиях автомобилистов нарушение статьи 65 Водного кодекса РФ, запрещающей движение и стоянку транспортных средств в водоохранной зоне. Природоохранный прокурор поручил провести проверку минэкологии Башкирии, которое установило личности нарушителей.

В итоге четверых туристов привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ (использование водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности) и оштрафовали суммарно на 12 тыс. рублей.

Fishnews