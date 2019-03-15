15 марта 2019 года

Аквакультура Китая перейдет на «зеленые» стандарты

Власти КНР принимают природоохранные меры в отношении хозяйств аквакультуры. За счет этого предполагается увеличить долю экологически чистой продукции, производимой рыбоводами.

Планируется, что к 2022 г. 98% выращиваемых в Китае рыбы и морепродуктов будут отвечать рыночным стандартам безопасности, а 65% акваферм станут образцово-показательными экологическими зонами. Об этом пишет информагентство «Синьхуа» со ссылкой на данные национального Министерства сельского хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для достижения этих показателей десять правительственных ведомств подготовили руководство по экологическому развитию отрасли. В документе перечислены меры по созданию образцово-показательных зон, профилактике заболеваемости гидробионтов, проектированию акваферм на мелководье, развитию глубоководной аквакультуры, а также минимизации вреда окружающей среде.

Fishnews