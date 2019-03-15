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Правила субсидирования для покупки флота обновили

Правила субсидирования для покупки флота обновили

Внесены изменения в правила предоставления субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей в целях приобретения гражданских судов. В Минпромторге заверили, что для рыбопромышленников эта мера поддержки сохранится.

Поправки опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения вносятся в постановление Правительства РФ от 22 мая 2008 г. № 383. Оно утверждает правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Внешэкономбанк», а также на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов.

Теперь эти правила распространяются на кредиты, полученные в 2019 – 2021 гг., и договоры лизинга, заключенные в те же сроки (в предыдущей версии документа – 2008-2019 гг.).

В правила вносится и ряд других изменений. Также признается утратившим силу постановление Правительства РФ от 2 апреля 2009 г. № 295. Оно устанавливало, что правила действуют и в отношении предприятий рыбохозяйственного комплекса.

Fishnews обратился за разъяснениями в Министерство промышленности и торговли. В пресс-службе министерства ответили, что рыбопромышленники не лишились права пользоваться субсидиями.

«Данные изменения в постановление № 383 вносились с целью оптимизации количества мер государственной поддержки, но без ущерба для субъектов хозяйственной деятельности», – подчеркнули в Минпромторге.

Fishnews
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