21 марта 2019 года

Рыбаки взяли первый в году миллион

К 20 марта отечественные предприятия освоили более 1,1 млн тонн водных биоресурсов, что на 3,6% ниже уровня прошлого года. Промысловая обстановка на Дальнем Востоке улучшилась.

В Дальневосточном бассейне выловили 832,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 0,9% больше показателя на отчетную дату 2018 г. Минтая поймали 681,2 тыс. тонн - на 8,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года, трески – 35,3 тыс. тонн, прибавка составила 10,4 тыс. тонн. Сельди добыли 53,9 тыс. тонн (-10 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне освоено 103 тыс. тонн - на 42,6% ниже уровня прошлого года. Добыча трески составила 79,6 тыс. тонн (-5,8 тыс. тонн), пикши –13,9 тыс. тонн (-13 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки наловили 19,3 тыс. тонн, это на 29,6% меньше, чем на отчетную дату 2018 г. Шпрота поймали 12,8 тыс. тонн (-6,3 тыс. тонн), балтийской сельди - 6,1 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы составили 19,4 тыс. тонн - на 16,5% ниже уровня прошлого года. Промысел хамсы принес 16,1 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн меньше результата за аналогичный период прошлого года. Тюльки добыто 1,5 тыс. тонн (+0,5 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне поймано 1,22 тыс. тонн, это на 42,7% ниже уровня 2018 г. Кильки поймали 0,04 тыс. тонн (-0,1 тыс. тонн), крупных и мелких частиковых видов рыб - 0,6 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда освоили в общей сложности 127,3 тыс. тонн. Это на 39,5 тыс. тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Fishnews