Новости
К 20 марта отечественные предприятия освоили более 1,1 млн тонн рыбы и морепродуктов. Фото пресс-службы Росрыболовства

Рыбаки взяли первый в году миллион

К 20 марта отечественные предприятия освоили более 1,1 млн тонн водных биоресурсов, что на 3,6% ниже уровня прошлого года. Промысловая обстановка на Дальнем Востоке улучшилась.

В Дальневосточном бассейне выловили 832,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 0,9% больше показателя на отчетную дату 2018 г. Минтая поймали 681,2 тыс. тонн - на 8,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года, трески – 35,3 тыс. тонн, прибавка составила 10,4 тыс. тонн. Сельди добыли 53,9 тыс. тонн (-10 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне освоено 103 тыс. тонн - на 42,6% ниже уровня прошлого года. Добыча трески составила 79,6 тыс. тонн (-5,8 тыс. тонн), пикши –13,9 тыс. тонн (-13 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки наловили 19,3 тыс. тонн, это на 29,6% меньше, чем на отчетную дату 2018 г. Шпрота поймали 12,8 тыс. тонн (-6,3 тыс. тонн), балтийской сельди - 6,1 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы составили 19,4 тыс. тонн - на 16,5% ниже уровня прошлого года. Промысел хамсы принес 16,1 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн меньше результата за аналогичный период прошлого года. Тюльки добыто 1,5 тыс. тонн (+0,5 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне поймано 1,22 тыс. тонн, это на 42,7% ниже уровня 2018 г. Кильки поймали 0,04 тыс. тонн (-0,1 тыс. тонн), крупных и мелких частиковых видов рыб - 0,6 тыс. тонн (+0,4 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда освоили в общей сложности 127,3 тыс. тонн. Это на 39,5 тыс. тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого года.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода Евгений ВИШНЯК

И.о. начальника Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Евгений ВИШНЯК

Мальки кеты – как маленькие детки

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Все интервью

Личное мнение

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Океанический промысел России убьют мифы

Капитан дальнего плавания, консультант по рыбному бизнесу Дмитрий ПОНЯВИН

Консультант по рыбному бизнесу

Дмитрий ПОНЯВИН

Исторический принцип – мировой опыт

Все материалы

Крупным планом

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.