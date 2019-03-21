21 марта 2019 года

Карелия собрала экспертов по рыбоводству в совет

В Республике Карелия создан экспертный общественный совет по вопросам развития аквакультуры. Первое заседание планируется провести в начале апреля.

Совет образован распоряжением регионального министерства сельского и рыбного хозяйства. Председателем ОЭС стал заместитель премьер-министра правительства республики - министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего в состав совета включены 17 специалистов. Это представители предприятий аквакультуры, научно-исследовательских и образовательных учреждений, органов исполнительной власти.

Fishnews