21 марта 2019 года

Новым траулерам РРПК даст имена народ

«Русская рыбопромышленная компания» объявила конкурс на названия для будущих супертраулеров. Победителей наградят денежными призами.

Конкурс РРПК проводит совместно с Приморским краевым отделением Русского географического общества – Обществом изучения Амурского края. Цель соревнования - определить лучшее название для больших морозильных рыболовных траулеров нового поколения, строящихся для «Русской рыбопромышленной компании».

Согласно положению о конкурсе, названия супертраулеров должны быть объединены общей темой, быть оригинальными и создавать узнаваемый образ. Тематически названия могут быть связаны с морем и рыболовным промыслом в целом, с историей и географией, топонимикой Дальнего Востока и России в целом. Также для судов можно предложить географические и смысловые названия, личные имена, названия исторических событий, элементов природы, сообщает корреспондент Fishnews. К участию в конкурсе допускаются все желающие, кроме сотрудников самой компании и их близких родственников.

Победитель конкурса получит 30 тыс. рублей, занявшие второе и третье места – 15 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно. Но гораздо ценнее денежных призов то, что участие в конкурсе – это шанс внести свой вклад в историю дальневосточного флота, отмечают в РРПК.

Fishnews