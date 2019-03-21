21 марта 2019 года

Минсельхоз примет новый приказ о ценных и особо ценных видах ВБР

Министерство сельского хозяйства готовится выпустить новый список особо ценных и ценных видов водных биоресурсов. Этот документ важен в том числе для регулирования любительской рыбалки.

Минсельхоз представил для обсуждения проект приказа об утверждении перечня особо ценных и ценных видов водных биоресурсов. Новый документ должен прийти на смену приказу Росрыболовства от 16 марта 2009 г. № 191, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый приказ подготовлен для приведения нормативных правовых актов Минсельхоза в соответствие с действующим законодательством РФ. Когда рыбная отрасль перешла в ведение Министерства сельского хозяйства, полномочия по утверждению списка были закреплены именно за этим ведомством.

В список ценных видов планируется включить арктического омуля и краба-стригуна бэрди, сообщает корреспондент Fishnews.

Отметим, что с 2020 г. вступит в силу закон о любительском рыболовстве. Предусматривается, что участки для организации любительского лова можно будет оставить в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Перечень таких районов определит Правительство РФ по представлению глав регионов, причем речь идет о ценных видах водных биоресурсов.

В пояснительной записке отмечено, что Росрыболовство подготовило новый перечень особо ценных и ценных видов с учетом предложений отраслевых научно-исследовательских институтов, территориальных управлений ведомства и органов исполнительной власти регионов.

Fishnews