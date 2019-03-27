27 марта 2019 года

Перевозчика браконьерской осетрины задержали на переправе

В Астраханской области осужден местный житель, в автомобиле которого нашли 138 потрошеных тушек осетра, севрюги и белуги. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей.

В ноябре прошлого года у паромной переправы на реке Ахтерек в Володарском районе Астраханской области пограничники задержали автомобиль Hyundai. В багажнике были обнаружены 14 мешков с потрошеными тушками 122 осетров, 4 севрюг и 12 белуг общим весом 352 кг. Управлял машиной безработный житель села Началово, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ России.

Решением суда водителю авто назначено уголовное наказание. Это 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Fishnews