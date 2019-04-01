01 апреля 2019 года

Рыбная отрасль увеличила налоговую отдачу

За 2018 г. в консолидированный бюджет РФ по виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство» уплачено 45,8 млрд рублей – это на 3,5 млрд рублей, или 8,3%, больше показателя предыдущего года.

Данные о росте налоговой отдачи от рыбной отрасли приводит Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий со ссылкой на информацию ФНС.

«В 2018 году зафиксирован рост отчислений по налогу на имущество, НДФЛ, ЕСХН, а также по социальным платежам предприятий рыбохозяйственного комплекса. При этом сократились отчисления по налогу на прибыль. Отчисления по сбору за пользование объектами водных биоресурсов, в свою очередь, остались на уровне 2017 года», - отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

В соответствие с отчетными данными ФНС, налоговые платежи предприятий по единому сельхозналогу в 2018 г. выросли на 24% и составили 6,1 млрд рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Объем выплат по налогу на имущество увеличился на 70% - до 950 млн рублей. Это связано с увеличением инвестиций в отрасль, они выросли более чем вдвое, отметил руководитель объединения. В прошлом году социальные платежи предприятий составили 19 млрд рублей – на 12% больше, чем в 2017 г. Это говорит о том, что в отрасли официально платится зарплата, она увеличивается – растут и отчисления, обратил внимание Герман Зверев.

Выросли и платежи по налогу на доходы физических лиц, в 2018 г. они составили 13,2 млрд рублей, что на 27% выше уровня прошлого года.

Объем платежей предприятий рыбохозяйственного комплекса по налогу на прибыль сократился на 24% к показателю 2017 г. и составил 4,1 млрд рублей. Объем поступлений от сбора за пользование ВБР в 2018 г. остался на уровне 2017 г. и составил 2,2 млрд рублей.

Fishnews