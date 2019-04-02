02 апреля 2019 года

Переподготовку кадров необходимо возобновить

Президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился в Росморречфлот с просьбой повторно рассмотреть вопрос освидетельствования тренажерного центра КамчатГТУ. Перерыв в переподготовке плавсостава может повлечь сбои в работе предприятий отрасли, отметил руководитель ассоциации.

С конца февраля Камчатский государственный технический университет вынужденно остановил подготовку специалистов по трем учебным программам, востребованным в рыбной отрасли. Об этом говорится в обращении, которое направил в Росморречфлот президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. В частности, это программы подготовки по охране лиц, имеющих назначенные обязанности по охране; подготовки по использованию радиолокационной станции (РЛС); подготовки по использованию системы автоматической радиолокационной прокладки (САРП).

Причиной остановки стал отказ Росморречфлота заверить печатью свидетельство о соответствии тренажерного центра КамчатГТУ, отметил президент ВАРПЭ. При этом в сентябре 2018 г. учебные программы университета были освидетельствованы Российским морским регистром судоходства.

В связи с этим Герман Зверев обратился с письмом на имя руководителя Росморречфлота Юрия Цветкова с просьбой повторно рассмотреть вопрос о выдаче свидетельства о соответствии тренажерному центру КамчатГТУ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Остановка обучения специалистов в единственном в Камчатском крае учебном заведении, осуществляющем выпуск специалистов по ряду ключевых рыбохозяйственных направлений, негативно отразится на подготовке квалифицированного кадрового состава для судов рыбопромыслового флота, - отметил Герман Зверев. - С учетом дефицита квалифицированных кадров судовых специальностей вопрос о возобновлении работы навигационного тренажерного центра КамчатГТУ имеет важное значение для рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Перерыв в процессе переподготовки кадров плавсостава вызывает у рыбохозяйственных предприятий особую тревогу в преддверии лососевой путины».

Fishnews