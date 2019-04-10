10 апреля 2019 года

Корюшка принесла калининградцам богатые уловы

Рыбопромышленники Калининградской области завершили сезон промысла корюшки. Всего предприятия региона поймали свыше 330 тонн, что в два раза больше, чем годом ранее.

Промысел корюшки и салаки (балтийской сельди) в Калининградской области традиционно ведется в марте-апреле, во время нерестовой миграции рыбы из моря в заливы. В этом году в Куршском заливе и впадающих в него реках корюшку ловили 37 рыбодобывающих организаций. Уловы выросли в два раза по сравнению с 2018 г – до более чем 330 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Салачная путина в Калининградском заливе продлится до конца апреля, промысел ведут 23 предприятия. По данным областного министерства сельского хозяйства, общий допустимый улов этой рыбы составляет 4 тыс. тонн, пока добыто около 1 700 тонн.

Fishnews

