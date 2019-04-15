15 апреля 2019 года

Человеческий шум угрожает жизни океана

Мировую общественность все больше беспокоит воздействие, которое оказывает на морских обитателей шум от двигателей судов, военных сонаров, сейсмических исследований, добычи нефти.

Короткие и громкие звуки могут травмировать рыб и других животных, а постоянный гул двигателей способен влиять на поведение морских обитателей, пишет The Nature.

По словам биолога из Орхусского университета (Aarhus University) в Дании Джейкоба Тоугаарда, сейчас в мире появилась политическая воля для решения вопроса подводного шума. В ноябре прошлого года в ООН согласовали резолюцию, посвященную сохранению здоровья океана. В документе была отмечена необходимость исследований и налаживания взаимодействия в области борьбы с антропогенными шумами.

В Евросоюзе приняли закон о формировании здоровых морских экосистем к 2020 г. Документ содержит положения, касающиеся вопроса подводных звуков. Этим вопросом озабочены и мореходные компании – в 2014 г. Международная морская организация (ИМО) приняла рекомендации по снижению уровня шума, производимого судами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пока научных исследований в этой области не хватает. Из-за разнообразия морских шумов достаточно сложно изучать их воздействие на морских обитателей. К примеру, до сих пор непонятно, могут ли экосистемы адаптироваться к шуму или воздействие технологических звуков приводит к уничтожению популяций, и так находящихся под антропогенным давлением. Ученые пытаются отыскать для шумовых исследований тихие места в Мировом океане.

Специалисты отмечают, что с 1950 по 2000 гг. трафик судов увеличился примерно вдвое, что повышало шумовой фон в океанических водах примерно на 3 децибела в десятилетие. При этом если сравнивать разные виды шумов, то выстрел из сейсмопушки для поиска нефти или газа можно сравнить с шумом запуска ракеты или подводным взрывом динамита, пишет The Nature.

Как наиболее показательный пример воздействия антропогенных шумов приводят массовую гибель китообразных. Воздействие громких звуков пугает китов настолько, что приводит к повреждению мозга и сердца, потере слуха. В начале 20 в. было отмечено только семь случаев массовой смертности китообразных, однако с тех пор и до 2004 г., и после появления высокомощных сонаров специалисты зафиксировали более 120 таких случаев.

Громкие звуки воздействуют и на других морских обитателей – негативно влияют на развитие личинок гребешка, убивают зоопланктон. Исследования показали, что фоновый шум от двигателей может повышать уровень гормонов стресса у рыб и крабов, заставляя их больше времени уделять патрулированию своей территории, чем заботе о потомстве. К примеру, одно из исследований показало, что из-за воздействия шума популяция рыб-ласточек (Pomacentrus amboinensis) на коралловом рифе сократилась более чем наполовину.

Глобальное потепление вместе с повышением кислотности океана и его загрязнением оказывают негативное влияние на обитателей морей. Однако сейчас все больше исследователей задаются вопросом, какой вклад в разрушение океанических биосистем и уничтожение видов делает фоновый антропогенный шум.

Fishnews