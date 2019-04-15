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Шум судовых двигателей нарушает работу систем связи дельфинов. Фото Ричарда Стейнбергера (The Nature)

Человеческий шум угрожает жизни океана

Мировую общественность все больше беспокоит воздействие, которое оказывает на морских обитателей шум от двигателей судов, военных сонаров, сейсмических исследований, добычи нефти.

Короткие и громкие звуки могут травмировать рыб и других животных, а постоянный гул двигателей способен влиять на поведение морских обитателей, пишет The Nature.

По словам биолога из Орхусского университета (Aarhus University) в Дании Джейкоба Тоугаарда, сейчас в мире появилась политическая воля для решения вопроса подводного шума. В ноябре прошлого года в ООН согласовали резолюцию, посвященную сохранению здоровья океана. В документе была отмечена необходимость исследований и налаживания взаимодействия в области борьбы с антропогенными шумами.

В Евросоюзе приняли закон о формировании здоровых морских экосистем к 2020 г. Документ содержит положения, касающиеся вопроса подводных звуков. Этим вопросом озабочены и мореходные компании – в 2014 г. Международная морская организация (ИМО) приняла рекомендации по снижению уровня шума, производимого судами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, пока научных исследований в этой области не хватает. Из-за разнообразия морских шумов достаточно сложно изучать их воздействие на морских обитателей. К примеру, до сих пор непонятно, могут ли экосистемы адаптироваться к шуму или воздействие технологических звуков приводит к уничтожению популяций, и так находящихся под антропогенным давлением. Ученые пытаются отыскать для шумовых исследований тихие места в Мировом океане.

Специалисты отмечают, что с 1950 по 2000 гг. трафик судов увеличился примерно вдвое, что повышало шумовой фон в океанических водах примерно на 3 децибела в десятилетие. При этом если сравнивать разные виды шумов, то выстрел из сейсмопушки для поиска нефти или газа можно сравнить с шумом запуска ракеты или подводным взрывом динамита, пишет The Nature.

Как наиболее показательный пример воздействия антропогенных шумов приводят массовую гибель китообразных. Воздействие громких звуков пугает китов настолько, что приводит к повреждению мозга и сердца, потере слуха. В начале 20 в. было отмечено только семь случаев массовой смертности китообразных, однако с тех пор и до 2004 г., и после появления высокомощных сонаров специалисты зафиксировали более 120 таких случаев.

Громкие звуки воздействуют и на других морских обитателей – негативно влияют на развитие личинок гребешка, убивают зоопланктон. Исследования показали, что фоновый шум от двигателей может повышать уровень гормонов стресса у рыб и крабов, заставляя их больше времени уделять патрулированию своей территории, чем заботе о потомстве. К примеру, одно из исследований показало, что из-за воздействия шума популяция рыб-ласточек (Pomacentrus amboinensis) на коралловом рифе сократилась более чем наполовину.

Глобальное потепление вместе с повышением кислотности океана и его загрязнением оказывают негативное влияние на обитателей морей. Однако сейчас все больше исследователей задаются вопросом, какой вклад в разрушение океанических биосистем и уничтожение видов делает фоновый антропогенный шум.

Fishnews

  • Шум судовых двигателей нарушает работу систем связи дельфинов. Фото Ричарда Стейнбергера (The Nature)
  • Исследователи устанавливают гидрофоны у побережья Бали, чтобы измерить эффект Ниепи (Ниепи – День тишины на Бали). Фото Hanggar Prasetio, CI Индонезия (The Nature)
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