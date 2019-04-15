15 апреля 2019 года

Ростовская область хочет привлечь туристов рыбным музеем

В хуторе Калинин Ростовской области открылся первый музей донской рыбы. В числе более трех десятков экспонатов – чучела обитателей местных водоемов, орудия лова, фотографии с промысла 1950-60-х гг.

В середине прошлого века в хуторе работал рыбоводный комбинат, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Планируется, что уже в ближайшее время в музее побывает несколько туристических групп, посещающих регион с деловыми визитами, и школьники. К осени ожидают туристов из Бельгии.

«Мы презентуем Ростовскую область в качестве альтернативы заграничным курортам. Здесь можно комфортно отдыхать в выходные дни или будучи в отпуске, а также работать, если приезд связан с командировкой, – рассказала автор идеи создания музея Наталья Беккаева. – Причем наш музей – только начало. В планах открыть к осени полноценный этнографический культурно-познавательный центр «Донская рыба».

По словам устроителей музея, на площадке рядом разместятся гостевые дома с небольшим конгресс-холлом, озеро, рыбацкие домики, кухня с донскими рыбными блюдами. Все будет стилизовано под эпоху семнадцатого века.

Программа рассчитана на экскурсантов разных возрастов. Для детей предусмотрена игровая часть – раскрашивание вырезанных из дощечек макетов рыб, разгадывание загадок, знакомство с тематическими пословицами, увлекательные фильмы про речных и морских обитателей и рыбный промысел.

Fishnews