22 апреля 2019 года

Браконьеры усердно «избавляют» Обь от стерляди и муксуна

Запасы ценных видов рыб в Оби снижаются из-за браконьерства. Согласно пессимистическим оценкам ученым, в реке осталось лишь около 4 тонн стерляди и 3,5 тонны муксуна.

Регулярные выпуски молоди ценных видов не спасают ситуацию, поскольку искусственно подращенная рыба также вылавливается браконьерами, отметили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства. Тревожные данные озвучили озвученные на Нижнеобском научно-промысловом совете Западно-Сибирского бассейна. В прошлом году органы рыбоохраны совместно с полицией и Росгвардией изъяли более 12 тыс. орудий лова, более 500 транспортных средств, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления.

Напомним, по данным ФГУП «Госрыбцентр», во второй половине 1990-х гг. и в начале 2000-х гг. объемы нелегального промысла муксуна в Обской губе достигали 300-600 тонн в год, а по магистрали Оби – 300-500 тонн. Такая нагрузка вместе с легальным выловом негативно сказались на состоянии половозрелой части популяции и привели к перелову.

Fishnews