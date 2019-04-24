24 апреля 2019 года

Полиция и рыбоохрана вернули раков в Каму

В Удмуртии сотрудники полиции изъяли у подозреваемых в браконьерстве граждан почти 6 тыс. живых раков. Правоохранители установили, что членистоногие выловлены из реки Камы, и вернули и «на родину».

Сотрудники транспортной полиции и рыбоохраны задержали автомобиль, в котором находились граждане, подозреваемые в браконьерстве. В багажнике были найдены садки с живыми гидробионтами – всего 5818 раков и 99 рыб различных видов, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД РФ.

Экспертиза показала, что все раки выловлены из Камы и относятся к виду узкопалых речных раков. Особи оказались половозрелыми, находящимися в состоянии нереста. В присутствии сотрудников полиции и рыбинспекции раков выпустили обратно в Каму. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов). Ущерб составил около 800 тыс. рублей.

Fishnews