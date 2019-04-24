24 апреля 2019 года

Рыбоводам предлагают участки в Астраханской области

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 13 рыбоводных участков под пастбищную и индустриальную аквакультуру на водных объектах Астраханской области. Заявки принимаются до 3 июня.

Согласно аукционной документации, РВУ расположены на озерах, ильменях и реках в Харабалинском, Лиманском, Наримановском, Приволжском и Камызякском районах. Площадь участков – от 0,5 га до 192 га, стартовая цена – от 3 тыс. рублей до 1,47 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Срок действия договора пользования рыбоводным участком составит 25 лет. Все участки передаются в обособленное водопользование, при этом победители аукциона получат право самостоятельно выбрать вид объектов аквакультуры для выращивания. Торги предполагается провести 10 июня в Астрахани.

Fishnews