26 апреля 2019 года

Беспомощный нерпенок обрел приют в колымском зоопарке

Магаданские спасатели позаботились о детеныше нерпы, найденном на берегу бухты Нагаева. Оставшегося без материнской опеки малыша пристроили в единственный на Колыме контактный зоопарк.

Обнаружившие нерпенка граждане предположили, что он может пострадать от собак или людей, а потому обратились в Магаданский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели связались с хозяйкой единственного на Колыме контактного зоопарка Галиной Козичевой. Она согласилась приютить найденыша, сообщили Fishnews в пресс-службе поисково-спасательного отряда. Консультацию об условиях содержания детеныша нерпы Галине Козичевой дал специалист Института биологических проблем Севера ДВО РАН.

Похожий случай с магаданскими спасателями произошел в мае 2017 г., когда они помогли добраться до воды детенышу нерпы, найденному поблизости от бухты Нагаева. Однако в нынешнем случае спасатели сочли, что малыш слишком слаб для самостоятельного пребывания в море.

Fishnews