29 апреля 2019 года

Китай поддержит Фиджи в развитии аквакультуры и рыбопереработки

Министр рыбного хозяйства Фиджи заручился поддержкой Минсельхоза КНР в развитии аквакультуры и рыбопереработки. В островной республике рассчитывают на участие китайских инвесторов.

В Пекине прошла встреча министра рыбного хозяйства Республики Фиджи Семи Короилавесау и министра сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на портал Seafood Source.

Глава китайского министерства гарантировал фиджийскому коллеге сотрудничество между странами в области науки и технологий, а также подготовке кадров для рыбной отрасли.

Китай и Фуджи отлично дополняют друг друга в области рыболовства, отметил во время встречи Хань Чанфу. Он пообещал стимулировать китайские компании к инвестициям в строительство на Фиджи рыбных портов, перерабатыващих предприятий и холодильных складов, сообщает корреспондент Fishnews. По словам министра, КНР хочет помочь Республике Фиджи в развитии индустрии производства товаров с добавленной стоимостью в области рыболовства.

В свою очередь глава фиджийского министерства заявил, что хочет как можно быстрее получить китайские ноу-хау и технологии для роста производства продукции аквакультуры. Развитие этого направления для минрыбхоза республики является приоритетным. Кроме того, ведомство намерено использовать солнечную энергию для обеспечения морозильных мощностей, чтобы помочь рыбацким общинам страны.

Fishnews