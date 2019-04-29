29 апреля 2019 года

Рыбалка в Западно-Сибирском бассейне пойдет по обновленным правилам

В правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна внесены изменения. Они вступят в силу с 7 мая. Нововведения ждут как рыбаков-любителей, так и промысловиков.

Изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна внесены приказом Минсельхоза от 3 апреля 2019 г. № 162, сообщает корреспондент Fishnews.

В новой редакции изложен пункт об учете добытых водных биоресурсов. Предусматривается, что отклонение от предварительно заявленного веса в 5% относится к каждому виду водных биоресурсов. Корректировка в промысловый, технологический журналы, таможенную декларацию должна вноситься не позднее 6 часов после окончания выгрузки улова с судна.

Целый ряд нововведений – по Обь-Иртышкому рыбохозяйственному району. Изменения в правила предусмотрены для Свердловской области. Меняются запретные для промысла сроки на Нижнее-Туринском водохранилище (теперь это будет период с 25 апреля по 15 июня). В это же время нельзя будет осуществлять промышленный лов на Рефтинском водохранилище.

Ряд изменений вышел и по промышленному лову в Ханты-Мансийском автономном округе – по запретным для промысла срокам, по требованиям к плавным сетям. Новые нормы по ячее плавных сетей нужно учитывать и тем, кто работает на Оби, Большой Оби, Малой Оби, Горной Оби в Ямало-Ненецком автономном округе.

Меняются требования к сетям при промысле карася в Омской области, к орудиям лова в Томской области.

Уточнены инструменты, которые можно будет использовать для сбора артемии на стадии цист на берегу из штормовых выбросов.

Вышли изменения и по промышленному рыболовству в Енисейском рыбохозяйственном районе. В список запретных для добычи видов добавлен арктический омуль на Енисее выше устья реки Курейки, а также нельма. Изменения ждут и рыбаков-любителей Енисейского рыбохозяйственного района.

Fishnews