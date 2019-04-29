29 апреля 2019 года

Крым обеспечивает свою аквакультуру вопреки водной блокаде

Собственное производство посадочного материала для рыбоводства восстанавливают в Крыму. Воспроизводство молоди было свернуто в результате прекращения подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу в 2014 г.

В Крыму провели зарыбление рыбоводного участка на Писарском пруде у села Константиновка Симферопольского района. Посадочным материалом стали мальки карпа весом по 60 грамм, выращенные на крымском рыбоводном предприятии. Всего в водоем выпущено более 3 тыс. экземпляров рыбной молоди, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

Возможность зарыблять водные объекты Крыма мальками разных видов, выращенными местными рыбоводами, во многом облегчила работу акваферм. В последние годы рыбоводы были вынуждены завозить посадочный материал с материка, в основном из Краснодарского края. Напомним, подача воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу прекращена Украиной весной 2014 г. в рамках блокады полуострова.

Fishnews