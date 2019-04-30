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Рыбаки сняли 10 человек с горящего катера. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Мурманской области

Трагедии в море удалось избежать

В Мурманской области рыбаки сняли десять человек с борта горящего катера. Спасенных доставили на берег, их жизни ничего не угрожает, спасти судно не удалось.

ЧП произошло в районе острова Кильдин, расположенного в Баренцевом море вблизи северного побережья Кольского полуострова. В момент возгорания на борту катера находилось десять человек. Дым от пожара привлек внимание находившихся неподалеку рыбаков. Они сразу же поспешили на помощь, сообщили Fishnews в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

Первым к месту инцидента прибыл Игорь Смирнов. «Мы приняли на борт семерых человек, никто из них не пострадал, - рассказал он. – Скорее всего, причиной пожара на борту маломерного судна послужило короткое замыкание электропроводки».

Оставшихся людей на борт принял еще один рыбак, находившийся неподалеку, Алексей Сахаров. Он вместе со своим приятелем Анатолием Балуевым приехал порыбачить в Заполярье из Санкт-Петербурга.

«Наша помощь пришла вовремя, пламя охватило лодку буквально за несколько минут, - сказал Алексей Сахаров. – Мы приняли на борт несколько человек. Все они были в панике, если бы не мы с Игорем, трагедии было бы не избежать. В холодной воде рыбаки долго бы не продержались».

Всех спасенных доставили на берег. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Спасти катер не удалось.

Fishnews

  • Рыбаки сняли 10 человек с горящего катера. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Мурманской области
  • Спасти катер не удалось. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Мурманской области
  • Спасти катер не удалось. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Мурманской области
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