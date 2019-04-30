30 апреля 2019 года

Бывшего рыбинспектора обвиняют в вымогательстве взятки

В Вологодской области перед судом предстанет бывший инспектор рыбоохраны. Его обвиняют в вымогательство взятки в виде 300 кг рыбы, а также превышении полномочий.

Согласно фабуле обвинения, старший инспектор отдела рыбоохраны по Вологодской области Северо-Западного теруправления Росрыболовства узнал, что бригадир рыболовецкой бригады отгрузил в нарушение установленного порядка, то есть без договора, 100 кг корюшки двум местным жителям. При этом жители имели документы, подтверждающие законность приобретения рыбы, и ветсертификат на нее. Угрожая привлечь их к административной ответственности за якобы незаконную деятельность, обвиняемый потребовал взятку в виде 300 кг налима общей стоимостью 24 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Вологодской области. По данным следствия, взятку рыбинспектор не получил, поскольку жители не имели требуемой рыбы.

Кроме того, как полагают следователи, обвиняемый сообщал знакомому рыбаку об отсутствии в акватории Онежского озера сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, он также пригласил другого своего знакомого на рыбалку, осознавая, что добыча водных биоресурсов в акватории озера с применением самоходного плавсредства и запрещенных орудий является нелегальной, тем самым потворствовал нарушениям закона.

Кроме того, согласно фабуле обвинения, инспектор был застигнут полицейскими на борту катера с установленными запрещенными орудиями лова. Чтобы оправдать свое пребывание на судне он организовал изготовление планового задания, утверждает следствие.

В настоящее время расследование закончено, обвинительное заключение утверждено прокурором и в ближайшее время будет направлено в суд.

Fishnews