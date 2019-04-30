30 апреля 2019 года

ЦСМС представит функционал портала ОСМ в Мурманске

ЦСМС проведет в Мурманске 15 мая семинар-совещание по вопросам внедрения портала отраслевой системы мониторинга для рыбопромышленных предприятий и других пользователей водных биоресурсов.

На семинаре специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи познакомят слушателей со структурой и функциями портала ОСМ. Рыбакам продемонстрируют, как с помощью портала получить в электронном виде услуги, предоставляемые теруправлениями Росрыболовства и ЦСМС. В том числе как зарегистрироваться на портале, оформить разрешение на добычу, вести отчетность, получить доступ к картографическому и аналитическому модулям ОСМ, подать заявку на освидетельствование по требованиям МКУБ и т.д.

Всем участникам семинара предложат присоединиться к опытно-промышленной эксплуатации портала ОСМ. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС, участие в семинаре для предприятий бесплатное.

Дополнительная информация о месте и времени проведения семинара-совещания будет размещена на сайте ЦСМС .

Fishnews