06 мая 2019 года

Нижегородцы хотят «Волгонариум»

В Нижегородской области планируют создать научно-просветительский центр по пресноводным экосистемам. Организаторы собираются использовать опыт Приморского океанариума, построенного на острове Русский.

В Нижнем Новгороде обсуждают проект по созданию научно-образовательного и рекреационного центра, который будет специализироваться на изучении пресноводной флоры и фауны. Предполагается, что комплекс будет построен в месте слияния Волги и Оки. При этом планируется использовать опыт Приморского океанариума. Рабочее название проекта – «Волгонариум».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе океанариума, делегация Нижегородской области во главе с министром экологии и природных ресурсов региона Денисом Егоровым прибыла во Владивосток и посетила морскую экспозицию на острове Русский.

«Мы приехали в Приморский океанариум по рекомендации Российской академии наук, чтобы наладить партнерские отношения и получить опыт организации экспозиционного пространства, – рассказал Денис Егоров. – Я был во многих океанариумах в стране и за рубежом, но то, что увидел во Владивостоке, поразительно по своим масштабам».

Fishnews