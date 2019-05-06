06 мая 2019 года

Погранслужбы России и США готовятся к новому «сезону охоты»

Представители береговой охраны России и Соединенных Штатов провели встречу на Аляске. Темами встречи стали взаимодействие в борьбе с ННН-промыслом и возможность совместной тренировки в районе морской границы.

Переговоры экспертов Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района береговой охраны США прошли в Анкоридже. Стороны обсудили результаты взаимодействия и выработали дальнейшие направления сотрудничества, рассказали Fishnews в пресс-службе погрануправления.

Участники встречи отметили, что совместными усилиями им удалось значительно снизить браконьерскую активность в северной части Тихого океана. Представители двух стран был разработан проект плана согласованных действий на 2020 г. Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность совместной тренировки экипажей кораблей береговой охраны в районе линии разграничения морских пространств России и США.

Fishnews