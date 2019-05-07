07 мая 2019 года

Заботливые граждане «лечат» озеро белым амуром

Благотворительный выпуск 2 тыс. особей белого амура в озеро Озерко состоялся в Вологодской области. Средства на зарыбление собрали неравнодушные к экологическим проблемам местные жители.

Расходы на закупку молоди белого амура и ее перевозку составили 100 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента сельского хозяйства. Белый амур питается водорослями и способен препятствовать зарастанию водоема. Научно-исследовательский проект по сохранению расположенного в Сокольском районе озера Озерко от зарастания инициировал выпускник Вологодской кадетской школы Даниил Репов. Проект посвящен памяти учителя кадетской школы и идейного вдохновителя исследования Лидии Малашиной.

Мероприятия по зарыблению водоемов проводятся в регионе ежегодно. В основном это компенсационные выпуски за счет предприятий, нанесших ущерб водным биоресурсам в результате выполнения работ в водных объектах и водоохранных зонах. В прошлом году в водоемы Вологодской области выпущены 7 млн экземпляров молоди нельмы и 372 тыс. сеголеток стерляди. В плане на 2019 г. – 7,11 млн экземпляров молоди нельмы, 0,73 млн – стерляди, 11,14 млн – щуки и 3 тыс. – белого амура.

Fishnews