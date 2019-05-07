07 мая 2019 года

Парусные гонки вновь организует Vladivostok Boat Show

Организаторы выставки Vladivostok Boat Show-2019 приглашают всех желающих принять участие в любительских спортивных состязаниях 17-19 мая. Свои силы можно попробовать в регате «Гонка под парусом» и соревнованиях на sup-досках.

Яхтенный сезон в столице Дальнего Востока откроется традиционной выставкой катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая состоится уже в 11-й раз. Мероприятие пройдет с 17 по 19 мая на территории яхт-клуба «Семь футов». Участниками станут представители компаний Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов нашей страны, а также соседей по АТР.

Как сообщили Fishnews в оргкомитете выставки, в программу по традиции будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно-развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные состязания. Ожидается, что мероприятие станет большим семейным праздником.

«В прошлые годы Vladivostok Boat Show запомнилась гостям фестивалем водных видов спорта. По просьбам постоянных участников мы решили не отступать от традиции. В программе фестиваля этого года предполагаются любительские соревнования на sup-досках и регаты, – рассказала исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева. - В соревнованиях может принять участие любой желающий. Опыт не обязателен! Самое главное – желание, а также спортивная форма одежды».

Регата «Гонка под парусом» откроет серию любительских соревнований по парусному спорту, которые проходят в «Семи футах» в течение всего сезона. Участник регаты в 2017 – 2018 гг. Сергей Мудров уверен, что попробовать себя в роли яхтсмена должен каждый.

«Попробуете один раз, а потом придете снова и приведете за собой всех своих друзей, как это было у меня! – уверяет он. – Ведь это не просто развлечение, это еще и романтика, спорт, новые эмоции. Регата – это возможность для каждого жителя или гостя города получить море драйва, впечатлений и почувствовать себя настоящим морским волком. Находясь рядом с морем, невозможно не использовать такой шанс!»

Екатерина Демина, участник «Гонки под парусом – 2017», поделилась своими наблюдениями: «Из всего экстремального, что я пробовала в жизни, в том числе парус – это исключительно из жажды нового и полного доверия мужчине. Если нет рядом того, кому я могу довериться с завязанными глазами, я не пойду. Так было с прорубью, с мотоциклом, с вертолетом, с яхтой... И скорее всего, это не финал. Кажется, регата становится моим хобби. Эмоции – незабываемые! Мечтаю принять участие в регате серии гонок Большого шлема, в королевской регате Copa del Rey 2019!»

Узнать условия участия и зарегистрироваться на любительскую регату можно по телефону +7 (914) 968 41 49.

Для получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Fishnews