07 мая 2019 года

Рыбоводам предложили побороться за участки в Югре

На аукцион выставили 25 рыбоводных участков на озерах и реках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заявки принимаются до 7 июня, торги запланированы на 13 июня.

Организатор аукциона – Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Состоятся торги в Тюмени.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 0,2 га до 1347 га расположены на территории Ханты-Мансийского, Кондинского и Сургутского районов, сообщает корреспондент Fishnews. Эти РВУ предназначены для индустриальной или пастбищной аквакультуры.

Все участки передаются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Fishnews